Limak Havalimanı Hizmetleri Enstitüsü 4. dönem mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Kosova’nın tek uluslararası havalimanı Priştina Adem Yaşari Havalimanı’nı 2011 yılından bu yana işleten Limak Holding’in, hem Kosova’nın hem de sektörün eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiği Limak Havacılık Hizmetleri Enstitüsü (LimakASI), dördüncü dönem mezunlarını verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Priştine Üniversitesi ve Fransa Sivil Havacılık Okulu (ENAC) iş birliğiyle başlatılan eğitim programı kapsamında bu yıl, 30 öğrenci uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almaya hak kazandı.



Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan mezuniyet törenine Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Priştina Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hysen Bytyqi, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Tamer Atabarut, Limak Yatırım Havalimanları Direktörü Haldun Fırat Köktürk katıldı.



Törende bir konuşma yapan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, eğitim alanında yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili bilgi verirken Kosova toplumu için yaptıkları pozitif her katkının hem yaptıkları işe hem de uzun dönemli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı yapacağını belirterek, “Havacılık Enstitüsü projemiz de bunun en somut sembolü. LimakASI’de genç Kosovalılara eğitim hizmeti sunmaktan ve kendi kariyerlerini oluşturmaları konusunda yardımcı olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Mezun olan gençler, kendi geleceklerinin yanında ülkelerinin de geleceğini şekillendiriyorlar” diye konuştu.



Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tamer Atabarut da Limak ile farklı alanlarda hayata geçirdikleri projelerin üniversite-özel sektör iş birliğinin başarılı örnekleri olduğunu vurguladı. Dört yıldır büyük bir başarıyla devam eden bu projenin havacılık sektörü için de büyük önem taşıdığını belirten Atabarut, "Dört yıldır büyük bir başarıyla devam eden bu proje, havacılık sektörü için de büyük önem taşıyor. Hızla büyüyen havacılık sektörünün eğitimli insan ihtiyacını karşılamaya katkı sunduğumuz için oldukça mutluyuz” dedi.





-"Bu projeyi diğer havalimanlarımızda da hayata geçirme çalışmalarını yapıyoruz"





Limak Havalimanları Direktörü Haldun Fırat Köktürk ise “Pek çok uluslararası ödüle layık görülen bu projeyi Kosova’dan sonra diğer havalimanlarımızda da hayata geçirme çalışmalarını yapıyoruz. Mezun olan öğrenciler Kosova’da genç nüfusa örnek olmanın yanında havalimanımız için de değerli bir insan kaynağı oluşturuyor.” diye konuştu.



Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hysen Bytyqi da törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin son sınıfındaki öğrencilerin kabul edildiği bu programa yoğun ilgi olduğunu vurguladı. Dört yıl boyunca eğitim alan 120 öğrenciden çoğunun başarılı bir şekilde iş hayatını sürdürdüğünü belirten Bytygi, yatırımcıların, iş insanlarının eğitime de yatırım yapmalarının çok önemli olduğunu belirterek Limak Holding’e teşekkür etti.





-1475 öğrenci başvurdu 120 öğrenci mezun oldu





Limak Havacılık Hizmetleri Enstitüsü’ne dört dönem boyunca çoğunluğu kız olmak üzere 1475 öğrenci başvurdu. Yapılan sınavların ardından 120 öğrenci eğitim almaya hak kazandı. Stajlarını tamamlayan 100 öğrenciden 65’i sektörde çalışmaya başladı. Dördüncü dönemde başvuruda bulunan 476 öğrenci arasında 30 kişi Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan iki zorlu sınav ve mülakat ardından altı aylık teorik ve pratik eğitim aldı.



Programla öğrencilerin kazandığı Havalimanı İşletmeciliği Sertifikası sadece Kosova’da değil, Avrupa Birliği Havacılık Müktesebatına uyumlu 70’den fazla ülkedeki 100’den fazla havalimanında ve ilgili sektör kuruluşlarında geçerli.

Bu yıl dördüncü mezunlarını veren LimakASI uluslararası platformlarda da sosyal sorumluluk projesi olarak büyük başarılara imza attı. Aralarında IPRA, Hermes ve Stevie gibi pek çok prestijli ödül alan proje, bu sayede yalnız bölgede değil tüm dünyada örnek projeler arasında gösteriliyor.







