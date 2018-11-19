"Liderlik ve etkili iletişim" seminerleri sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) iş birliğiyle düzenlenen "liderlik ve etkili iletişim" konulu seminerleri sona erdi.

Öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen Liderlik ve Etkili İletişim Seminerinin kapanışı, Vali Zübeyir Kemelek İlkokulunda düzenlenen programla yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yaptığı konuşmada, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirterek, öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda bu yöndeki faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Bakanlığın 2023 eğitim vizyonu belgesinin yayınlandığını hatırlatan Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bu vizyonda öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri de oldukça geniş bir yer buldu. İşte bu doğrultuda müdürlüğümüz harekete geçti ve çok kısa bir sürede yoğun bir hizmet içi eğitim faaliyetine başladı. Geçtiğimiz hafta Harezmi Eğitim Modeli ile ilgili öğretmenlerimize bir haftalık eğitim verdik. Önümüzdeki hafta da okul öncesi öğretmenlerimize eğitimlerimiz olacak. İlerleyen dönemlerde de peyderpey eğitimlerimiz devam edecek."

Şavaşçı, 21. yüzyılın hızla değişen dünyasında sürekli gelişmeyi, yenilenmeyi zorunlu kılan bir mesleği temsil ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hem öğrencilerimize aktardığımız bilgiler hem de bilgiyi aktarma yöntemlerimiz sürekli güncellenmeye muhtaçtır. Bizler, görevimiz icabı anın bir an dahi gerisinde kalmayı kabul edemeyiz. Temenni ediyorum ki bu eğitimler vesilesi ile kendimizi sürekli yenileyecek ve mesleki anlamda her daim zinde kalacağız. Bu eğitim faaliyetimizde, Yozgat, Konya ve Nevşehir’den gelen eğitimcilerimiz, sizleri etkinliklerle değerler eğitimi, öğretmenin beden dili, liderlik ve takım yönetimi gibi güncel konularda bilgilendirdiler. Ben eğitimlerin hayırlara vesile olmasını diliyor, kar kış demeden buralara kadar gelen eğitimcilerimiz Süleyman Koçak, Mustafa Aslan, Haşim Akın ve Ahmet Özalp hocalarıma sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür ediyorum."

Program sonunda Savaşçı, eğitimcilere plaket verdi.