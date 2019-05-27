"Liderimiz Erdoğan ile başlayan hikayenin devam etmesini arzu ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu kent bize Peygamber Efendimizin müjdelediği kutlu bir şehirdir. İstiyoruz ve gönlümüzden geçiyoruz ki bu şehir tam emanete layık bir şekilde yönetiliyor olsun. Çeyrek asır önce liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan hikayenin devam etmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandemir ile eski Adalet Bakanı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Bağcılar Belediyesi gönül sofrasında ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, programda yaptığı konuşmada, "Biz inanıyoruz ki Bağcılar, lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başını önüne eğdirmez, bugüne kadar hiç eğdirmedi ve 23 Haziran'da da yine eğdirmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Kandemir, yaklaşan seçimlere vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Bu kent bize Peygamber Efendimizin müjdelediği kutlu bir şehirdir. İstiyoruz ve gönlümüzden geçiyoruz ki bu şehir tam emanete layık bir şekilde yönetiliyor olsun. Çeyrek asır önce liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan hikayenin devam etmesini arzu ediyoruz."

- "Bütün dünya İstanbul'u takip ediyor"

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da İstanbul'un bütün dünyanın göz koyduğu bir şehir olduğunu belirtti.

İstanbul, Bağcılar ve Hürriyet Mahallesi'nin AK Parti kadrosuna her zaman sahip çıktığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Herkes, bütün dünya İstanbul'u takip ediyor. Emin olun Trump ve Merkel'de, dünyanın hangi lideri veya hangi ülkesi olursa olsun gözleri İstanbul'da. Çünkü yenemedikleri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını İstanbullular vasıtasıyla devre dışı bırakabilir miyiz diye büyük bir beklenti içerisindeler. İnanıyorum ki 23 Haziran'da İstanbullular, daha güzel sahip çıkacak ve Türkiye'nin önünü yeniden daha güçlü bir şekilde açacağız."

Her seçimde kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "İnşallah en güzel neticeyi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde almayı temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.



