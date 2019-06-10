Lice'de etkisiz hale getirilen terörist Merasim Sokak saldırısının faili çıktı

DİYARBAKIR(AA) - Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 7 Haziran'da Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının da faili olduğunun belirlendiği bildirildi.
7 Haziran'da Çavundur köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.