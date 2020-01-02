Libya'da UMH güçleri Hafter'in Trablus'un güneyindeki saldırısını püskürttü
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.
TRABLUS (AA) - Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde havadan ve karadan saldırı düzenlediğini belirtti.
Mecei, UMH birliklerinin saldırıyı püskürterek, et-Takbali kampının tamamen kontrol altına alındığını ve Hafter milislerinin ağır kayıplar verdiğini kaydetti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.