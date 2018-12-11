'Lia', 'Gita' ve 'Benga' kaçakçılara geçit vermiyor

GAZİANTEP(AA) - Karkamış Gümrük Kapısı'nda görev alan dedektör köpekler "Lia", "Gita" ve "Benga", son 2 yılda değeri 1,5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürünün yakalanmasında rol oynadı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında terör örgütleri DEAŞ, PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki bölgenin yeniden kalkınması için oldukça önemli olan ve ticari geçişlerin hızla arttığı Karkamış Gümrük Kapısı'nda güvenlik en üst düzeyde tutuluyor.

Günde ortalama 150 tırın giriş çıkış yaptığı sınır kapısında görev yapan gümrük muhafaza memurlarının en büyük yardımcıları ise dedektör köpekler.

Gümrükte araçları ve yolcu bagajlarını elektronik cihazlarla didik didik arayan gümrük muhafaza memurlarına, narkotik köpeği "Lia", kaçak tütün ve çay köpeği "Gita" ile bomba ve mühimmat köpeği "Benga" destek veriyor.

Bu kapsamda yaklaşık 2 yıldır kapıda görev alan köpekler, farklı zamanlarda arama yaptıkları araçlarda kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan çay, tütün, sigara, alkol, cinsel uyarıcı hap, tekstil malzemesi ve uyuşturucu madde gibi çok sayıda ürünün tespit etti.

Görevlilerce bulunduğu yerden alınan ve değeri yaklaşık 1,5 milyon olan bu ürünler ekiplerce imha edildi, gözaltına alınanlar hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Gümrük kapısında kaçakçıların korkulu rüyası haline gelen dedektör köpekler, suçlulara göz açtırmıyor.

Suriye'de de görev alıyorlar

Gümrük kapısında kendileri için özel olarak yapılan odalarda kalan "hassas burunlar", mesai saatleri içinde görevlilerin adeta eli ve ayağı konumunda.

Mesai dışında ise talep doğrultusunda Suriye'ye de arama tarama yapan askerlerin önünde onların daha güvenli ilerlemeleri için başta mayın olmak üzere çok sayıda patlayıcı maddeyi bulup imha edilmesini sağlıyor.

Kendileri için özel hazırlanan mamalarla beslenen köpekler, günün belirli saatlerinde oyun oynamayı da ihmal etmiyor.