LGS'de başarılı olan öğrenci altınla ödüllendirildi

KONYA (AA) - Karapınar'da Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci Taha Erdoğan Keleş, Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından altınla ödüllendirildi.
Başkan Yaka, öğrenci Taha Erdoğan Keleş'i altınla ödüllendirdi.
KONYA (AA) - Karapınar'da Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci Taha Erdoğan Keleş, Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından altınla ödüllendirildi. Başkan Yaka, "Türkiye genelinde 1 milyon 30...
KONYA (AA) - Karapınar'da Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci Taha Erdoğan Keleş, Belediye Başkanı Mehmet Yaka tarafından altınla ödüllendirildi.
Başkan Yaka, öğrenci Taha Erdoğan Keleş'i altınla ödüllendirdi.