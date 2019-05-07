LGS kılavuzunda güncelleme

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında 2019 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda öğrencilere rehberlik etmek amacıyla bazı güncellemeler yapıldı.



MEB, 1 Haziran 2019'da uygulanacak LGS sınav kılavuzunu daha önce yayımlamıştı.

Bakanlığa, özellikle ek süre verilen engelli adayların muaf olabilecekleri alt testler (yabancı ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testi) varsa birinci oturum sürelerinin ne kadar olacağıyla ilgili çok sayıda soru yöneltildi. Bakanlık bunun üzerine öğrencilere rehberlik edecek bilgileri güncellenen kılavuza ayrıntılı olarak dahil etti.



Buna göre, sınav başvuru ve uygulama kılavuzunun 10. maddesinde yer alan "Sınavın Uygulanması" bölümüne eklenen yeni "c" maddesine göre, ek süre verilen engelli adaylarda; yabancı dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika olacak. Bu adaylardan din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika; yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi ise 65 dakika uygulanacak.

- Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf adaylar

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan adayların birinci oturumdaki toplam sürelerinin ne olacağı ile ilgili aynı bölüme eklenen ç maddesine göre, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf adayların birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olacak.

2018 LGS'de de bu adaylar için birinci oturumda toplam 60 dakikalık süre verilmişti. Kılavuzdaki güncellemeyle bu uygulama kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiş oldu.



- Öğrenciler sınav salonlarına su getirebilecekler



MEB'e sınav salonlarına öğrencilerin su getirip getiremeyecekleriyle çok fazla soru iletilmesi üzerine kılavuzun "10.Sınavın Uygulanması" bölümüne yeni bir cümle eklendi.

Buna göre, öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekler.



