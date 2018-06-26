LGS birincisi mühendis olmak istiyor

KONYA (AA) - Bu yıl ilk kez yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Mehmet Faruk Köylü, mühendis olmanın hayalini kuruyor.

PEMA Koleji öğrencisi Köylü, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk kez yapılan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Köylü, mutluluğunu gazetecilerle paylaştı.

Köylü, sayısal derslere ilgisi olduğunu ve mühendis olmak istediğini belirterek şöyle konuştu:

"İçimde inanılmaz derecede bir mutluluk var. Başta bana destek verdiği için aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu yaşıyorum. İnşallah hedefim, gelebileceğim en iyi yere gelip tüm insanlığa faydalı olmaktır. Tüm soruları doğru cevaplayan birkaç kişi varmış. Sınav sonrasında tüm soruları doğru cevaplayacağımı beklemiyordum, daha sonra kontrol edince öğrendim. Sınavda sayısal zordu ama sayısala ilgim olmasından dolayı sıkıntı yaşamadım."

- "Mehmet mühendis olmak istiyor"



Anne Habibe Köylü de oğlunun doktor olmasını istediğini dile getirerek anne ve babalara çocuklarını ders çalışmaları için baskı yapmamaları gerektiğini söyledi. Oğlunun etkili ve verimli çalıştığına dikkati çeken anne Köylü, şunları aktardı:

"Kendisini çok yormadan güzel bir başarı sağladı. Mehmet'in hayatı başarılarla geçti, inşallah devamını da bekliyoruz. Kendisine bize böyle bir mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Her annenin gönlünde evladının tıp fakültesi okuması vardır. Benim de gönlümde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuması gibi bir hayalim var ancak Mehmet mühendis olmak istiyor. O yüzden kendi istediği bölümü okumasını istiyorum."

PEMA Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cahit Koç ise Türkiye genelinde derece yapan Mehmet Faruk Köylü'yü tebrik ederek böyle bir başarının okullarından çıkmasından dolayı son derece memnun olduklarını vurguladı.

Sınav sürecinde öğrencilerle birlikte yorulan anne ve babalara da teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

"Bu yıl LGS ilk defa uygulandı. Geçmişte uygulanan TEOG'dan farklı bir sınav olacağını zaten biliyorduk. Geçen yıl yapılan TEOG sınavında 17 bin Türkiye birincisi vardı. Bu sene Türkiye birincisi yani tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı birkaç tane. Her sene Türkiye birincilerimiz muhakkak olmuştur. Ama bu heyecan bambaşka. Bu yüzden Mehmet'i ve ailesini tebrik ediyorum."