LGS başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.



Milli Eğitim Bakanlığınca, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu açıklandı. Kılavuzda, listesi ve kontenjanları verilen merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınav ile ilgili usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, bugün itibarıyla başlatıldı. Başvurular, 14 Nisan'a kadar sürecek.



İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Türkiye saatiyle birinci oturum 9.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Merkezi sınav başvuruları isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

- Sayısal alan testinin süresi 20 dakika artırıldı



Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Kılavuza göre Bakanlık, 60 dakika olan sayısal alan sınav oturumunun süresini 20 dakika uzatarak 80 dakikaya çıkardı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

- Giriş belgeleri, 22 Mayıs'ta

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019'da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



- Tarihi liseler listede

Kılavuz ekinde, merkezi sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınav ile öğrenci yerleştirilecek. Bu liseler arasındaki bazı meslek liselerinin sadece belirlenen dal ve alanlarına öğrenci yerleştirilmesi yapılacak.

Bu okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 oldu.

Öte yandan Bakanlık, bazı tarihi liseleri de merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar listesine dahil etti. Buna göre, Konya Anadolu Lisesi, Kastamonu Abdurrahman Paşa Anadolu Lisesi, Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi, Kars Alpaslan Anadolu Lisesi, Tokat Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi, Yozgat Anadolu Lisesi, Erzincan Anadolu Lisesi gibi tarihi liselere merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek.