"Leylekli okul"da "leylek pilavı" etkinliği

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okulun çatısındaki yuvalarına 35 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla "leylekli okul" olarak anılan okulda, geleneği canlandırmak amacıyla "leylek pilavı" etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Erdal Çetin İlkokulunun bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Ömer Doğan, Sivas kültüründe çok uzun zamandır var olan ve son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş "leylek pilavı" geleneğini tekrar hatırlatmak istediklerini söyledi.

Okullarının çatısında 35 yıldır bulunan doğal yaşam figürleri leylekler vesilesiyle geleneksel leylek pilavı etkinliği düzenlediklerini belirten Doğan, "Leylek pilavı aslında bir nevi bahar şenliğidir. Baharın gelişiyle çocuklar bir araya gelirler, komşularını ziyaret ederler, ziyaret etikleri evlerden bulgur, tereyağ ve yumurta toplarlar. Topladıkları bu malzemelerle pilav pişirerek yerler." dedi.

Doğan, şöyle konuştu:

"35 yıldır çatısında leylekleri misafir eden bir okul olmaktan ve leylekli okul olarak anılmaktan çok mutluyuz. Sadece öğrencilerimizi değil, her yıl leyleklerimizi de bir anlamda mezun ediyoruz ve hacı leyleklerimizi güz aylarında güneye sıcak beldelere uğurluyoruz. Düşünenler için leyleklerin sadece bir kez gittikleri binlerce kilometre uzunluktaki yolu bir yıl sonra nasıl buldukları anlamlı ve şaşırtıcıdır."

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda davetlilere ve öğrencilere pilav ikram edildi.

- Leyleklerin yuvası özel vinçle taşınmıştı

Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunun çatısındaki leylek yuvası, çatıdan düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması nedeniyle dönemin Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla geçen yıl ortaokulun çatısından aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulunun çatısına vinçle taşınarak özel bir platform üzerine yerleştirilmişti.