Leylekler Vadisi'nde yuvalar yavrularla şenlendi

KONYA (AA) - ABDULHAMİT YAŞAR - Türkiye'nin iki büyük leylek kolonisinin yer aldığı Beyşehir Gölü çevresindeki Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi'ndeki yuvalar, yumurtadan çıkan yavru leyleklerle şenlendi.

Leylekler, her yıl baharda göç ettikleri yuvalarda yavrularını göç zamanına kadar büyütüp güçlenmelerini sağlayabilmek için tatlı bir telaş içerisinde adeta birbirleri ile yarışıyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından sıklıkla ziyaret edilen vadi ve tepede, leyleklerin doğal yaşamı görüntülenebiliyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyşehir’in simgesi haline gelen, Türkiye’nin en büyük iki leylek kolonisinin yer aldığı Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi’ndeki yuvaların bugünlerde yavrular ile dolduğunu söyledi.

- "Yavrularını beslemek için yoğun çaba içerisindeler"



Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü kıyısındaki Beyşehir'in leylek varlığı yönünden çok zengin bir ilçe olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Yeşildağ Mahallesi’ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi’ndeki Leylekler Tepesi, Türkiye’nin iki büyük leylek kolonisinin bahar ve yaz döneminde yaşam sürdüğü iki önemli alandır. Mart ayı başında leyleklerimiz Afrika’dan gelerek bu alanlardaki yuvaları doldurdu. Yavruları da bugünlerde yumurtadan çıktı. Yiyecek arayışı içerisine giren anne ve baba leylekler, yavrularını beslemek için yoğun çaba içerisindeler."

Arslan, bu kadar yuvanın olduğu bir bölgenin özellikle ilkbaharda yoğun ziyaretçi akınına uğradığını aktardı. Bu durumun büyüme evresindeki yavrular için bazı olumsuzluklara neden olabildiğine dikkati çeken Arslan, şunları söyledi:

"Beyşehir’in simgesi Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi’nde leylek yavruları kuluçkadan çıktı. Büyüme evresinde beslenmede sıkıntı yaşamamaları için leyleklerin yaşam sürdüğü bu mekanların bugünlerde ziyaret edilmesi yerine belediyenin bölgeye kurduğu canlı yayın kameralarından izlenmesini tavsiye ediyoruz. İnsanların leylek sevgisi bizi mutlu ediyor. Ancak, yavru leyleklerimiz 2-3 haftalık oldu. Anne ya da babalar saat başı yavrularını beslemek için yuvadan ayrılıyor. Yavrular bu süreçte, yuvada yalnız kalamıyor. Genellikle anneleri yanlarında kalıyor. Ziyaretçiler nedeniyle yiyecek taşıyan ebeveynlerin yuvaya konamadığını görüyoruz. İnsanlar çok yaklaştığında ya da gruplar halinde gelen ziyaretçilerden dolayı tedirgin oluyorlar. Yavruların beslenmesi gecikebiliyor. Bu da gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Stressiz ve sakin bir ortamda büyümeleri çok önemli."

Kendilerinin de çoğu zaman kuş gözlemini kameralar yardımıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Leylekler ve yavrular kameralar aracılığıyla yakın plandan izlenebiliyor. Doğaseverlere bugünlerde buraya gelmek yerine masa başında oturup, çaylarını kahvelerini alarak kuşların nasıl beslendiklerini gözlemelerini tavsiye ediyorum. Ben bile artık gitmiyorum, canlı yayın kameraları sayesinde bilgisayar başına oturuyor, yavrular ne yemiş, ne yapmış, hangi yılanları, kurbağaları getirmiş ekrandan takip ediyorum."

- İnternetten izlenebiliyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da iki bölgeye kurdukları canlı yayın kameralarına doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiklerini vurguladı.

Leyleklerin ve özellikle büyüme dönemindeki yavruların rahatsız olmaması için bu kameraları kurduklarına dikkati çeken Özaltun, şunları kaydetti:

"Bu anlamda güzel bir uygulamaya imza attığımızı düşünüyoruz. İlçe dışındaki hemşehrilerimizden ve kuş severlerden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Canlı yayın kameraları ile ilçemizin doğal güzelliklerini de dünyanın her köşesine izlettirmiş oluyoruz. Leylekleri ve ilçemizin diğer güzelliklerini dileyen herkes www.beysehir.bel.tr adresindeki canlı yayınlar linkinden izleyebilir."