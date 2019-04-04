Leylekler Çubuk'u mesken tuttu

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde uzun süredir aynı direğe yuva yapan leylekler, mahalle sakinlerinin sevgisini kazandı.

Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle göçmen kuşların konaklama ve geçiş güzergahı olan Çubuk ilçesi, leyleklere ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki direğe her yıl yuva yapan leylekler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Esnaf Adnan Çayırlı, çok eskiden bu yana leyleklerin aynı yere yuva yaptığını söyledi.

Çayırlı, "Sanki bu sene biraz daha erken geldiler. Leyleklerin gelişi yaz mevsiminin habercisidir. Leylekleri görmek hoşumuza gidiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Fazlı Çayır ise leyleklerin evlerin üzerinde uçtuğunu gördüklerinde mutlu olduklarını belirterek, "Leylekler her gün biri gider biri gelir buraya. Her gün izlerim, çok da hoşuma gidiyor. Soğuklardan bazen 2 gün kayboluyorlar ama sonra yeniden buraya geliyorlar." diye konuştu.

Esnaf Ali Çakallı ise leylekler gelince mahallelinin neşelendiğini anlatarak, "Ben 1993'den beri bu leyleklerin buraya yuva yaptığını görürüm. Yaklaşık 10 yıl önce elektrik telleri yer altına alındığında leyleklerin yuvası bozulmasın diye bu direk kaldırılmadı." ifadesini kullandı.