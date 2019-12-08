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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için düzenlenen cenaze törenine katıldı
Genel 08.12.2019, 14:19
ANKARA (AA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için başkentte cenaze töreni düzenlendi.
Ahmet Başçeri'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.
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