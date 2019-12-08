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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için düzenlenen cenaze törenine katıldı

Genel 08.12.2019, 14:19
Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğa uğurlandı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için başkentte cenaze töreni düzenlendi.

Büyükelçi Başçeri ve ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi ve ailenin yakınları katıldı.

Ahmet Başçeri'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran #Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri
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