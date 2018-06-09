Lavanta tarlasında konser

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Bandosu, Süleyman Uysal şefliğinde Karaağaç Mahallesi yolundaki Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne ait lavanta tarlasına geldi.

Trakya ve Rumeli ezgilerinin yanı sıra popüler şarkılar da çalan bandonun konseri büyük alkış aldı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin kültürel, gastronomi ve tarımsal ögelerle de öne çıkmaya başladığını söyledi.

Lavantanın Edirne'ye kattığı sosyal hareketliliğin yanı sıra tarımsal anlamda da yararlanılması gereken bir aromatik bitki olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, "Bunun gibi küçük alanlardan yüksek verim alınabilecek ürünlerden biri lavanta. Taban arazilerde değil de kıraç arazilerde yetişebilmesi bizim için çok büyük avantaj. Lalapaşa ve Süloğlu'nun dağlık kırsal kesimlerinde 150, 200 kilogram buğday veriminin alınabileceği yerlerde bunlar alınmalı. Zaten üretim planlamasının çıkışı da budur." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise lavantanın iyi bir turizm destinasyonu haline döneceğinden emin olduğunu belirtti.

Bütün bu destinasyonların Edirne'nin dünya başkenti olmasına hizmet ettiğinin altını çizen Gürkan, şöyle konuştu:

"Bütün büyük ateşler bir kıvılcımla başlıyor. Bu da bugün ilk kıvılcım. Gerçekten ben hem Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünü, hem çalışan arkadaşları ve sponsoru tebrik ediyorum. Edirne'de tarımın geldiği noktada alternatif tarımı geliştirmek için son yıllarda ciddi ve yoğun bir çaba var. Ama bunu böyle bir etkinlikle, tabi olayın tarımsal boyutu başka bir boyutu, diğer taraftan bir turistik destinasyon haline getirilmesi çok önemli. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay olmadı buradan 300 metre ileride dünyanın en büyük ciğer tavasında ciğer pişirmiştik. Şimdi orası bir turistik destinasyon, burası farklı bir turistik destinasyon. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda alternatif tarım ürünleri Edirne'de bir sektöre dönüşecek. Hayırlı olsun Edirnemiz için."

Konseri Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de izledi.

Muhabir: Salih Baran, Cihan Demirci



