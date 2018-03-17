KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde lastiği patlayan tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanay Mahallesi'nde Veli Hamza idaresindeki 06 HA 2468 plakalı tırın arka lastiği patladı. Lastiğin patladığını gören sürücü başka bir araçla ilçeye lastikçi çağırmaya gitti.

Sürücü Hamza, tekrar aracının yanına geldiğinde tırda yangın çıktığını ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini gördü.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası araçta hasar oluştu.

Sürücü Hamza, yangının nasıl çıktığını görmediğini belirterek, lastiğin patlaması üzerine başka bir araçla lastikçiye gittiğini, geri geldiğinde de araçta çıkan yangının söndürüldüğünü gördüğünü söyledi.