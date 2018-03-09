Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

"Laciverdî Sergi" sanatseverlerle buluştu

- Hat, tezhip ve minyatür sanatçılarının lacivert temalı eserlerinden oluşan "Laciverdî Sergi", İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu'nda açıldı

09 Mart 2018 Cuma 10:03
banner230

İSTANBUL (AA) - Hat, tezhip ve minyatür sanatçıları, lacivert temalı eserleriyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu'nda açılan "Laciverdî Sergi"de bir araya geldi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatların usta isimleri Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Mustafa Nasuhi Çelebi, Betül Bilgin, Davut Bektaş, Nihal Aracı ve Hilal Arpacıoğlu'nun eserleri, "Laciverdî Sergi"de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Minyatür sanatçısı ve küratör Betül Bilgin, otoriteyi, sanatı ve verimliliği simgelediği için sergiyi bu isimle adlandırdıklarını ifade etti.

Lacivertin, 16. yüzyılın sanat eserlerine damgasını vuran klasik renklerin başında geldiğini, geleneksel sanatların ana maddesi altını çok iyi gösterdiği için özellikle tercih edildiğini kaydeden Bilgin, "Lacivert aslında bir rengin adı değil, lapis taşının Farsça karşılığıdır. Bugün lacivert olarak bildiğimiz bu renk de lapis taşından elde edildiği için bu adı almıştır. Sadece sanatta değil edebiyatta da özellikle gece tasvirlerinde sıkça kullanılmıştır. Eserlerimizin bazılarında doğrudan lacivert rengi göremezsiniz ama hepsi aynı temayı hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sergide hat, tezhip ve minyatür alanında 27 eserin yer aldığını ve eserlerin çağı yansıtacak özgün çalışmalar olduğunu dile getiren Bilgin, "Eserlerimizin hepsi özgün çalışmalar. Geleneğin eşliğinde modern açılımlarla çağımızı yansıtmaya özen gösterdik." bilgisini verdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen "Laciverdî Sergi", 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiLaciverdî SergiSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim