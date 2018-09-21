Laçin Barajı verimli toprakları suyla buluşturacak

ESKİŞEHİR (AA) - DSİ'nin Eskişehir'e yaptığı yatırımlarla verimli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir ve ilçelerine son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Büyük sulama proje alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesinden Eskişehir de nasibini aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurumun insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevinin, temiz enerjinin kaynağı HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı sulu tarıma yapılan yatırımlarıyla doğrudan insana hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu kaydetti.

Aydın, "Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktaran Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." yorumunu yaptı.

Çalışmaları devam eden Sarıcakaya Laçin Barajı'nın tamamlanmasıyla 4 bin 150 dekar zirai arazinin sulanacağını belirten Aydın, İş kapsamında gövde betonu imalatlarıyla kaya ve kil dolgu işlerinin sürdüğünü aktardı.

Aydın, temelden yüksekliği 46 metre olan barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla tarlalardaki verimin artacağını ve yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağını bildirerek, "Projenin tamamlanmasıyla 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon 258 bin 950 lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

