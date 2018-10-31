SİVAS (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sivas İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda başlatılan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Şemseddin Sivas’ı Yurdu öğrencileri Söğütcük Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şemseddin Sivas'i Yurdu'nda kalan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Dersi uygulaması kapsamında Söğütcük Köyü ilkokulunu ziyaret etti. Proje koordinatörü ve KYK personeli Muhammed Selvi, proje hakkında bilgi vererek, "Çocuklarda sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirerek geleceğin duyarlı bireylerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yurtlarımızda kalan öğrencilerle birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik ve her yıl yeni projeler hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç ise hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinden dolayı mutluluk duyduğunu kaydederek, "Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine ortak olmak, aracı olmak gurur verici, bizler de bu tür projelerin her zaman destekçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarete katılan öğrenciler minik öğrenci kardeşlerine harçlıklarını biriktirerek aldıkları hediyeleri verdi, sınıflarını süslediler ve oyunlar oynayıp güzel vakit geçirmelerini sağladılar.