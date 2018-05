KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (AA) - Öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Yaklaşık 650 bin gence ev sahipliği yapan Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazıları asılırken, bina ve bahçelere ışıklarla "Kudüs" yazıldı.

Protestoya Edirne Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu, Kırklareli Evlad-ı Fatihan Yurdu, Çorlu Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler destek verdi.

Kırklareli KYK Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, bugün Kudüs için ayakta olduklarını, Kudüs'te yaşanan katliamın tüm İslam alemini rahatsız ettiğini belirterek, tüm Türkiye'nin Kudüs'ün arkasında olduğunu ifade etti.

Adıyaman

Adıyaman'daki Safvan Bin Muattal Kız Yurdu ve Veysel Karani Erkek Yurdu'nda barınan öğrenciler, binaların ışıklarını açıp kapatarak "Kudüs" yazısının belirmesini sağladı.

KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle toplumsal olaylarda hassasiyet oluşturmak için bu akşam böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Malatya

Malatya KYK'ye bağlı Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yurt binasını "Küdüs" yazısıyla ışıklandırdı.

Yurt öğrencileri Filistinlilere destek olmak amacıyla yurt binasına odalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazdı.

KYK Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kudüs temalı çalışmasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te ise KYK'ye bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Filistin halkına destek amacıyla telefonlarının ışıklarıyla "Kudüs" yazılı koreografi hazırladı.

Kentteki 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK'da kalan yaklaşık 150 kız öğrenci, Filistin halkına destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, yurt binasının önünde telefon ışıklarıyla "Kudüs" yazısı oluşturuldu. Öğrenciler ayrıca "KYK, Filistin el ele" ve "Kudüs İslam'ın kalesidir", "Kudüs kırmızı çizgimizdir", "Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacak", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Adana

Adana'da Kut'ül Amare Öğrenci Yurdu ile Ceyhan Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için yurt binalarının önünde bir araya geldi.

Öğrenciler, binalara projektörle Mescid-i Aksa fotoğrafları ile "Kudüs Müslümanların istikbal ve İstiklalidir" yazısı yansıtarak, İsrail'e tepki gösterdi.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesindeki KYK yurduna, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etmek amacıyla "Kudüs" ışıklı panosu asıldı.

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'ndaki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda, ABD ve İsrail protesto edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de KYK'ya bağlı Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarıyla Kudüs yazarak ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamını protesto etti.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankart açan öğrenciler, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Nevşehir

Nevşehir’de Fatma Sultan Öğrenci Yurdu'nda bina odalarının ışıkları 15 dakika süreyle Kudüs için yandı. İsrail'in katliamlarına tepki gösteren üniversite öğrencileri oda ışıklarını açıp kapatarak Kudüs yazısının belirmesini sağladı.

Birçok üniversite öğrenci ve vatandaşlar da Kudüs yazısının belirdiği yurt binasının çevresine gelerek, hem protestoya destek verdi hem de bu anı fotoğrafladı.

Kırıkkale

Kırıkkale Üniversitesi Ümmü Hatun Yurdu'nda ışıklarla 30 dakikalık süreyle Kudüs yazıldı. Ayrıca öğrenciler "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir." yazılı pankart açtı.

Kudüs yazısının belirdiği yurt binasının çevresinde toplanan öğrenciler protestoya destek verdi.

Yozgat

Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Çamlık Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in katliamına maruz kalan Kudüslülerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla Kudüs yazdı.

Öğrenciler, ayrıca ışıklarla oluşturdukları "Kudüs" yazısının önünde üzerinde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir." yazılı pankart açtı.

