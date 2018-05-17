KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'e protesto

NEVŞEHİR/KIRIKKALE/YOZGAT (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.

Nevşehir’de Fatma Sultan Öğrenci Yurdu'nda bina odalarının ışıkları 15 dakika süreyle Kudüs için yandı. İsrail'in katliamlarına tepki gösteren üniversite öğrencileri oda ışıklarını açıp kapatarak Kudüs yazısının belirmesini sağladı.

Birçok üniversite öğrenci ve vatandaşlar da Kudüs yazısının belirdiği yurt binasının çevresine gelerek, hem protestoya destek verdi hem de bu anı fotoğrafladı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Üniversitesi Ümmü Hatun Yurdu'nda ışıklarla 30 dakikalık süreyle Kudüs yazıldı. Ayrıca öğrenciler "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir." yazılı pankart açtı.

Kudüs yazısının belirdiği yurt binasının çevresinde toplanan öğrenciler protestoya destek verdi.

- Yozgat

Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Çamlık Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in katliamına maruz kalan Kudüslülerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla Kudüs yazdı.



Öğrenciler, ayrıca ışıklarla oluşturdukları "Kudüs" yazısının önünde üzerinde "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir." yazılı pankart açtı.