KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'e protesto

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarındaki ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.

Nevşehir’de Fatma Sultan Öğrenci Yurdu'nda bina odalarının ışıkları 15 dakika süreyle Kudüs için yandı. İsrail'in katliamlarına tepki gösteren üniversite öğrencileri oda ışıklarını açıp kapatarak Kudüs yazısının belirmesini sağladı.

Birçok üniversite öğrenci ve vatandaşlar da Kudüs yazısının belirdiği yurt binasının çevresine gelerek, hem protestoya destek verdi hem de bu anı fotoğrafladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2018, 12:08