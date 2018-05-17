KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

SAMSUN/AMASYA/TOKAT/KASTAMONU/ÇANKIRI (AA) - Samsun, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çankırı'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla yurt binalarında ışıklarla "Kudüs" yazdı.

Protestoya, Samsun Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu, Çankırı Emir Karatekin Yurdu, Kastamonu Kuzeykent Erkek Öğrenci Yurdu, Amasya Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu ile Tokat Güslüm Ana Kız Öğrenci Yurdu destek verdi.

KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kudüs'ün Müslümanlar için çok değerli olduğuna işaret ederek, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir." dedi.

Çankırı'daki protestoda ise üniversite öğrencisi Hakkı Özaldı, Filistinlilere karşı yapılan zulme karşı her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

KYK Kastamonu Yurt İdare Şube Müdürü Serkan Fırat, öğrencileri duyarlılığından dolayı kutladı.

Amasya'da, KYK İl Müdürü Kadir Kılıç, Filistin'i savunurken bir yandan Türkiye'yi de savunduklarını dile getirdi.

Tokat'ta ise KYK İl Müdürü Fahri Delen, Amerika'nın kararını protesto etmek için yurtta kalan öğrencilerin ışıktan Kudüs yazdıklarını söyledi.



