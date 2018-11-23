KYK öğrencileri gönüllü arama kurtarma timi kurdu

SİVAS (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sivas İl Müdürlüğü bünyesinde, öğrenciler tarafından gönüllü arama ve kurtarma timi kuruldu.

KYK İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD Sivas İl Müdürlüğü iş birliğiyle KYK yurtlarında kalan gönüllü erkek öğrencilerle oluşturulan 24 kişilik arama ve kurtarma timi, AFAD eğitim uzmanları tarafından verilen verilen eğitimlere katıldı.

Deprem, yangın, kaza, KBRN olaylarına müdahale konusunda teorik olarak eğitim alan öğrenciler, dağcılık, telsiz ve kurtarma ekipmanlarının kullanımı konusunda da uygulama yaptı.

KYK personeli ve takım lideri Muhammed Selvi, yaptığı değerlendirmede, KYK olarak öğrencileri her alanda topluma duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bir birey olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda yaşanan afet durumlarında elimizi taşın altına koymak ve profesyonel AFAD ekiplerinin yanında gönüllü olarak yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD eğitim uzmanı Kemal Demetçiçek ise AFAD ekipleri olarak yaşanan afet durumlarında bazen insan gücü olarak yardıma ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, "Bu noktada KYK öğrencilerinin yapmış olduğu bu duyarlı davranış için kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman gönüllü olmak isteyen gençlerimize eğitim vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.