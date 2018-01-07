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KYK Kaman Yurdu'nda sertifika töreni

KIRŞEHİR (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kaman Erkek Yurdu'nda, katıldıkları kurslarda başarılı olan öğrencilere sertifika verildi.Yurt bünyesinde yapılan din ve değerler eğitimi, Osmanlıca, atölye çalışmaları, hitabet alanlarında...

07 Ocak 2018 Pazar 16:50
KYK Kaman Yurdu'nda sertifika töreni
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KIRŞEHİR (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kaman Erkek Yurdu'nda, katıldıkları kurslarda başarılı olan öğrencilere sertifika verildi.

Yurt bünyesinde yapılan din ve değerler eğitimi, Osmanlıca, atölye çalışmaları, hitabet alanlarında açılan kurslarda başarılı olan 20 öğrenci için sertifika töreni düzenlendi.

KYK Kaman Yurt Müdürü Halil Değirmen, törende yaptığı konuşmada, dönem boyu öğrenciler için farklı alanlarda kurs açtıklarını, onlara eğitimlerinde destek olduklarını söyledi.

Değirmen, "Öğrencilerimize kurslarla sosyal fayda sağlamayı amaçladık. Onların aldıkları kurslarla kendilerini geliştireceklerine eminiz. Öğrencilerimizden de kurslarımıza olumlu dönüşler oldu ve yoğun katılımla sürdürdük. Bu kursları başarıyla bitiren 20 öğrencimize sertifikalarını vereceğiz. Diğer dönemlerde de bu kursları, branşları daha da arttırarak devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

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KamanKYK Kaman Erkek Yurdu
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