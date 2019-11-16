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KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Genel 16.11.2019, 10:58
ANKARA (AA) - Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.
Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.
Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.
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