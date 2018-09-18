KYK beslenme yardımını artırdı

ANKARA (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) yapılan açıklamaya göre, bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını da yükseltti.

Geçen yıl sabah kahvaltısında 3,5, akşam yemeğinde 7,5 lira olmak üzere günlük 11 lira, aylık ise 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12,5, aylık 375 liraya çıkarıldı.

Dünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için ise 8,5 lira olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Ücretsiz barınan öğrencilere 22,5 lira beslenme yardımı

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 liradan 22,5 liraya yükseltildi.

Beslenme yardımı KKTC'de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5, akşam yemeği için ise 9 lira olmak üzere günlük toplam 13,5 lira uygulanacak.

Yemekler piyasa fiyatlarının yüzde 35 altında

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için öğrencilere lokanta-kantin, kafeterya gibi imkanlar da sunuluyor. KYK'lı gençlere her gün açık büfe sabah kahvaltısı imkanı sağlanırken, akşam için ise 20 çeşide yakın yemek servis ediliyor.

Öğrencilerin maddi imkanları gözetilerek belirlenen yemek fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında bulunuyor.

Yemekler sıkı kontrolde

Mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu diyetisyenler, gıda mühendisleri ve yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol ediliyor.

KYK'daki lokanta-kantin işletmelerinde gıda mühendisi veya diyetisyen çalıştırma zorunluluğu da bulunuyor. Lokanta ve yemekhanelerin tedarik, depolama ve üretim aşamalarının tamamı, işinde uzman meslek elemanları tarafından kontrol ediliyor.

Diğer taraftan yurt idaresince her gün yemeklerden numune alınarak sterilize bir şekilde 72 saat boyunca saklanıyor. İhtiyaç duyulması halinde numuneler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından tahlil ediliyor.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar