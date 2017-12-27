KUZKA'dan turizmcilere destek

ÇANKIRI (AA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA), turizmcilere yönelik 6 milyon lira büyüklüğünde proje teklif çağrısına çıktığı bildirildi.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta faaliyet gösteren turizmcilere yönelik 6 milyon lira büyüklüğünde, proje teklif çağrısına çıkıldığı belirtildi.

Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta uygulayacakları projelere hibe desteği sağlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KOBİ statüsünde bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin, turizm tesislerindeki hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ile geliştirilmesi konularındaki projelerine 75 bin lira ile 750 bin lira arasında yüzde 50’ye kadar hibe desteği sağlanacak. Program kapsamında Ajansa proje teklifi sunmak isteyen turizm işletmelerinin en geç 2 Mart 2018 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje girişlerini yapmaları, 9 Mart 2018 tarihine kadar ise Ajansa projelerini sunmaları gerekiyor. Mali Destek Programı kapsamında proje hazırlayacak turizmcilerin Ajansın kurumsal web sitesi http://www.kuzka.gov.tr ‘den yayınlanan programı detaylı bir şekilde incelemeleri ve proje teslim tarihini göz önünde bulundurmaları önem arz ediyor. Zira belirtilen tarihten sonra sunulacak projeler KAYS sistemi ve Ajans tarafından kabul edilmiyor."