Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasına inceleme

ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blokun düşmesi sonucu meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

KGM'den yapılan açıklamada, inşa çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Limanı bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 viyadüğünün güney tarafındaki son orta ayağının başlık kirişinde, beton imalatı sırasında taşıyıcı kalıbın çöktüğü ifade edildi.

Açıklamada, saat 11.00 civarında meydana gelen ve nedeni henüz tespit edilemeyen kazada bazı işçilerin çöken kalıpla zemine düştüğü belirtildi.

İlk olarak vinç, iş makinesi ve şantiyedeki personelle kazaya müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleriyle koordineli yürütülmektedir. Kazanın nedenleriyle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yüreğimizde hissettiğimiz acıyla işçilerimizin bir an önce kurtarılması için teşkilat olarak çaba sarf ettiğimiz çalışmalar ve kazaya ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."