Kuzey Makedonya'daki Maarif okulunda yeni eğitim öğretim yılı

KALKANDELEN (AA) - Ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen’de anaokulu, ilkokul ve lise düzeyinde eğitim veren Uluslararası Maarif Okullarında düzenlenen törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Taşçı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır ve Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu’ndan oluşan TMV heyeti, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili’nin yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, Kuzey Makedonya'nın üst düzey temsilcileri, diplomatlar, akademisyenler, Türkiye’den gelen misafirler, öğrenciler, veliler ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfının bu ülkede başkent Üsküp ve Kalkandelen okulunun bulunduğunu söyledi.

Kalkandelen'de okulun olmasının ülkedeki tüm akraba toplulukları arasında çok güzel bir köprü oluşturduğunu ve herhangi bir ayrım yapılmaması gerektiğini ifade eden Kara, "Arnavuttur, Boşnaktır, Torbeştir, hangi etnik gruptan olursa olsun bizler bir bütünüz, bizler bir ümmetiz." dedi.

Maarif Vakfı okulunun ilelebet devam edeceğini kaydeden Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "(Erdoğan'ın) Onun hedefleri gerçek oldu ve keşke buralarda olabilseydi çok güzel tabloyu hep beraber paylaşabilseydik. Belki sık gelemese de yüreği burada. Şunu ifade etmek istiyorum, onun en büyük arzusu ve rüyası vatandaşların ve akraba toplulukların çok olduğu yerlerde okullar, üniversiteler açmaktır. İşte Maarif Vakfı da sırf bu yüzden kuruldu, tüm dünya ülkelerinde varlığımızı hissettirmek, siz kıymetli velilerimize ve öğrencilerimize layık olduğunuz ölçüde okullar açmak." şeklinde konuştu.

Devlet Bakanı Hasan ise Maarif Vakfı Okulunun Kuzey Makedonya vatandaşları için çok büyük önem arz ettiğini kaydederek, "Özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarafından eğitimde yapılan bu yatırımlar, burada yaşayan Türklerin dilini, kültürünü muhafaza etmelerinde çok büyük yarar sağlamaktadır. Özellikle eğitim alanında yapılan bu tür yatırımlar hükümetimiz tarafından, şahsım adında her zaman destek görecektir." şeklinde konuştu.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Taşçı da Turkcell'in Kalkandelen'deki okulun Maarif Vakfına kazandırılmasında büyük maddi katkı sağladığını dile getirerek Turkcell'e teşekkür etti.

TMV'nin dünyanın her tarafında iyi insan yetiştirme gayesiyle yola çıktığını ve 3 yıl içerisinde büyük bir başarıya imza atarak yaklaşık 40 ülkede 300'e yakın okulda 30 bine yakın öğrenciye hizmet ettiklerini dile getiren Taşçı, şöyle devam etti:

"Bizlere bu imkanı sağlayan öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, yönetimine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve gittiğimiz her ülkede bizlere bu imkanları sağlayan o ülke devletlerine, hükümetlerine ve özellikle burada olmamız hasebiyle Kuzey Makedonya hükümetine, devletine ve onların nezdinde Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Dünyanın 193 ülkesinin tamamında Maarif Okulları açıp dünya geleceğine ve barışına hizmet etmek istediklerini vurgulayan Taşçı, öğretmenlere küresel vizyona sahip iyi liderler yetiştirme çağrısında bulundu.

Öte yandan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da Türkiye'den gelip buradaki insanlara eğitim hizmeti verme yarışına giren Maarif Vakfını tebrik ederek, Maarif Vakfına kucağını açan Kuzey Makedonya'ya ve çocuklarını bu okula götürmelerinden dolayı velilere teşekkür etti.

Kalkandelen Maarif Okulu Müdürü Zafer Çınar ise her kesimden gördükleri büyük destekten dolayı herkese teşekkür ederek, en büyük desteği öğrenci ve velilerden aldıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilerin sahne performansı izlendi.

Geçen sene bünyesinde 300 öğrenci barındıran Kalkandelen'deki Maarif Okulu bu yıl yaklaşık 450 öğrenciye hizmet veriyor.