Kuzey Makedonya cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'da toplam 1 milyon 808 bin 131 kayıtlı seçmen yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yerel saat ile 07.00'de oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek.

Seçmenler 80 belediye ve başkent Üsküp dahil 3 bin 480 merkezde oy kullanırken, yurt dışında ise 32 noktada sandıklar kuruldu.

Mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar ve engelli ile hasta olanlar ise oylarını dün verdi.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, beş yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

Seçimde, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Stevo Pendarovski, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova ve ülkedeki Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka yarışıyor.

Adaylardan herhangi biri bu ilk turda kayıtlı seçmenin yüzde 50'sinden fazla oy alamazsa en çok oy alan iki aday 5 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda mücadele edecek.

Ülke tarihinin 5. cumhurbaşkanı olacak

Seçilecek kişi ülke tarihindeki beşinci cumhurbaşkanı olacak.

Diğer yandan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuyla Ohri, Debre ve Novo Selo belediyelerinde de başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.