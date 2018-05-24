Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasının imhası tamamlandı

SEUL (AA) - Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını "tamamen" imha ettiğini duyurdu.
Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberde, Nükleer Araştırma Enstitüsünün, Punggye-ri'deki tüm tünellerin imha edildiğini ve girişlerinin kapatıldığını duyurduğu bildirildi.
Haberde, nükleer deneme sahasında tünellerin yanı sıra bazı tesislerin ve gözlem noktalarının ortadan kaldırıldığı belirtildi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı ifade edilmişti.
Süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazeteciler ülkeye davet edilmişti.