Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeler ateşlemesi

ANKARA (AA) - Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu sabah Doğu Denizi'ne doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemesinin geçen yıl varılan Koreler arası askeri anlaşmaların maksadına aykırı olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığından, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeler fırlatması üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un başkanlık ettiği üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantının sonuçlarına ilişkin basına açıklamada bulunuldu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ve Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon'un da katıldığı toplantıda yetkililerin Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının "arka planını ve maksadını" değerlendirdiğini bildirdi.

Ulusal kriz yönetimi merkezinin son gelişmelerle ilgili yakın takipte bulunduğunu ifade eden Ko, Güney Kore ve ABD’nin savunma makamlarının, Kuzey Kore tarafından ateşlenen roketin türü ve diğer bilgileri analiz ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin füze fırlatmasından duyulan endişenin aktarıldığı açıklamada, bu durumun geçen yıl varılan Koreler arası askeri anlaşmaların maksadına aykırı olduğu belirtildi, Pyongyang yönetimine Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği artıran eylemlerini durdurma çağrısında bulunuldu.

Güney Kore Devlet Başkanlığından, Kuzey Kore'ye erken bir tarihte diyaloğu kaldığı yerden devam ettirme çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ve 09.27 arasında, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, 2018'in nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.