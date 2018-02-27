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'Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi'

New York Times gazetesinin BM yaptırım komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği belirtildi.

27 Şubat 2018 Salı 23:19
'Kuzey Kore, Suriye'ye kimyasal silah yapımı için materyal gönderdi'
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği belirtildi.

Doğu Guta'da ölüm sığınakların kapısını da çalıyor https://t.co/9IQ3Hmzh6p pic.twitter.com/ARC6zaEW55

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 27, 2018

New York Times gazetesininin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye'ye gönderdiği ifade edildi.

Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam'a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.

Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye'de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey Kore arasındaki bu ticaretin Suriye'nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine ve Kuzey Kore'ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına işaret ettiği vurgulandı.

"Vücudum ateşlenmeye başladı. Bulantı, kusma, nefes kesintisi ve baş dönmesi gibi şeyler yaşamaya başladım"

Esed'in kimyasal silah mağdurları AA'ya konuştu https://t.co/MyQWvDZGSc pic.twitter.com/AsMiZAwREK

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 8, 2018

Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda ''mevcut ve devam eden bir iş birliği'' olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirin rapora ilişkin sorusuna cevap verirken, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Muhabirler: Betül Yürük, Michael Hernandez

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