Kuzey Kore ile ABD nükleer görüşmelere yeniden başlıyor

ANKARA (AA) - Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui yaptığı açıklamada, Washington ve Pyongyang yönetiminin, "4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler" yapılması konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Choe açıklamasında, "Kuzey Kore heyeti, Kuzey Kore-ABD arasındaki teknik düzeydeki müzakerelere katılmaya hazır. Teknik düzeyindeki müzakerelerin, iki ülke ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesini hızlandırmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

"ABD ile müzakerelere yeniden başlamaya hazırız"

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun ağustos ayında Güney Kore'ye yaptığı ziyareti sırasında Washington'un Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Biegun, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile haziranda yaptığı görüşmenin ardından ekibine Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden başlatma görevini verdiğini söylemişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe de 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin kendileri için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin Washington yönetimiyle nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu belirtmişti.

Kuzey Kore'den ABD'ye "nükleer müzakerelerin başarısı size bağlı" mesajı

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, 30 Eylül'de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerde, Singapur Zirvesi'nden bu yana çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı." demişti.

Kore Yarımadası'nda barışın ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında geçen sene 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşen zirvede alınan kararların tam uygulanmasıyla mümkün olduğuna dikkati çeken Kim, Kore Yarımadası'nın "ABD'nin siyasi ve askeri provokasyonlarının neden olduğu gerginlikten kaynaklanan kısır döngüden çıkamadığını" dile getirerek, "ABD'nin mevcut hesaplarını bırakıp bize karşı yeni bir yaklaşım sergilemesi gerekti ve biz de ABD'nin bu cesur adımını sabırla bekledik." diye konuşmuştu.