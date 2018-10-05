SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kuyumcudan yaklaşık 20 bin lira değerinde altın çalan 3 kadın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sayesinde yakalandı.

Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcuya gelen 3 kadından biri, altın alma bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, diğer iki kadın ise tezgah üzerine çıkartılan ve değeri yaklaşık 20 bin lira olan 15 adet altın kolye ucu çaldı.

Kuyumcunun hırsızlık olayını fark etmesinin ardından çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kadının kimliğini belirledi.

Erzincan'da da benzer şekilde kuyumcudan hırsızlık olayının yaşandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüphelilerin 34 YV 262 plakalı araçla kente girdiklerini ve Sivas'ta kuyumcudan hırsızlık yaptıktan sonra Kayseri yönüne gittiklerini plaka tanıma sisteminden tespit etti. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Kayseri girişinde polis ekiplerince durduruldu.

Polis, hırsızlıktan çok sayıda kayıtları bulunan B.K, B.A. ve Y.Ç'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde çalınan altınlar ele geçirildi.

- Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kuyumcudan altın hırsızlığı iş yeri kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuya gelen üç kadının altın almak için müşteri gibi davranması yer alıyor. Kadınlardan birinin iş yeri sahibini oyalarken diğer kadınların el çabukluğuyla altınları çalması da güvenlik kamerasınca kaydediliyor.