Kuyudaki bıçak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bağ evinde bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısının, aynı evde yaralı bulunan iş arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Hacılar Aşağı Mahalle'deki bağ evinde önceki gün eve giren hırsız tarafından Hacı Korkmaz'ın bıçakla öldürüldüğü, Murat Karakulak'ın (39) yaralandığı iddiasıyla ilgili çalışma yürüten polis, Karakulak'ın ifadeleri doğrultusunda çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerde Karakulak'ın saldırganla ilgili verdiği eşkale uyan kimseyi tespit edemeyen polis, bağ evi ve çevresinde arama yaptı.

Polis ekipleri, suç aleti olduğu değerlendirilen bıçağı, bağ evine yüz metre uzaklıktaki kuyuda buldu. Bıçakta parmak izlerine rastlanan Karakulak, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Karakulak'ın, emniyetteki ifadesinde borç yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakla öldürdüğünü, olaya hırsızlık süsü vermek için kendisini de bıçakla yaraladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Karakulak, adliyeye sevk edildi.