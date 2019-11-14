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Kuveyt'te hükümet istifa etti

Kuveyt'te hükümetin istifa ettiği açıklandı.

Genel 14.11.2019, 13:37
Kuveyt'te hükümet istifa etti
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KUVEYT (AA) - Kuveyt hükümet sözcüsü Tarık el-Muzarram, İçişleri ve Çalışma Bakanları hakkında dün verilen gensoru önergesinin ardından hükümetten çekildiklerini duyurdu.

Muzarram, Kuveyt Başbakanı Cabir es-Sabah'ın istifasını Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a sunduğunu belirtti.

Bakanların statülerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor

Kabinenin istifasını değerlendiren sözcü, bakanların statülerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla bu yola gidildiğini kaydetti.

Kuveyt'te dün yapılan gensoru oylamasında, İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah ile Çalışma ve İskan Bakanı Cinan Buşheri'nin bakanlıkları düşmüştü.



#dünya
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