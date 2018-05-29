Kuveyt Türk'ten Mehmetçik Vakfı'na 1 milyon lira bağış

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, şehit yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na 1 milyon lira bağışta bulundu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, "Değerlerimizle büyüyoruz" mottosuyla Türkiye'nin sahip olduğu tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren banka, sivil toplum kuruluşları ile insanı yardım kampanyalarına da desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kuveyt Türk, şehit olan veya görev başında herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlayan Mehmetçik Vakfı'na 1 milyon lira bağışta bulundu.

Bağış dolayısıyla düzenlenen törende, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Yaşar Bal tarafından Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir'e altın plaket ve berat takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Demir, Mehmetçik Vakfı'nın, kurulduğu ilk günden bu yana gazi ve şehit ailelerini yalnız bırakmadığını, maddi manevi desteğiyle daima onların yanında durduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Kuveyt Türk ailesi olarak vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız uğruna şehit düşmüş yahut gazi olmuş aziz vatanımızın kahraman evlatlarına bir vefa borcu olarak destekte bulunmayı arzu ettik. Bugün bizler yataklarımızda huzur içinde uyuyor, sabahları işe, okula rahatça gidiyor, evlatlarımızın başını okşayabiliyorsak, bunda vatanı uğruna canını ve kanını vermekten çekinmeyen Mehmetçik'imizin emeği büyüktür. Mehmetçik Vakfı'na yaptığımız bu bağış, bekamız için canlarını ortaya koyan Mehmetçik'imizin azminin ve fedakarlığının küçük bir taltifi mesabesindedir, bayram arifesinde naçiz bir hediyedir. Mehmetçik'imizin ve ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."