Kuveyt Türk’ten kanserli çocukların umudunu artıracak bağış

İSTANBUL (AA) - Son 7 yıldır 23 Nisan haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) yararına kampanya düzenleyen Kuveyt Türk'ün bu yılki bağış miktarı 691 bin TL'ye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle toplumsal değerleri temel alan sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında KAÇUV yararına kampanyalar gerçekleştiriyor.

Kuveyt Türk’ün kampanya sonunda müşterileri adına yapacağı bu yılki bağış miktarı 691 bin TL’ye ulaştı. Bankanın son 7 yıldaki toplam bağış miktarı ise 2 milyon 805 bin TL’yi buldu.

Son 2 yıldır KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesi için "1’leri milyonlara ulaştıran umutla büyüyoruz" isimli bir kampanya sürdüren Kuveyt Türk, 2019 kampanyasının bağış çekini, düzenlenen bir törenle KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer’e takdim etti.





- "1 TL’ler bir araya geldi, umuda dönüştü"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak KAÇUV’un çalışmalarını ve 2. Aile Evi Projesi'ni çok kıymetli buluyor, elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret ediyoruz. Kanserli çocuklarımızın ve fedakâr ailelerinin yanında olabilmek için her yıl 23 Nisan haftasında, diğer bir ifadeyle çocuklarımızın en neşeli olduğu günlerde, kanser tedavisi gören çocuklarımıza umut olabilmek için bağış kampanyası düzenliyoruz. Bu yıl da '1’leri milyonlara ulaştıran umutla büyüyoruz' diyerek bir hafta boyunca, yapılan işlem adedi başına 1 TL’yi müşterilerimiz adına biriktirdik. 'Damlaya damlaya göl olur' misali, o 1’ler bir araya geldi, umuda dönüştü. Bu sene 691 bin lira gibi rekor bir miktara ulaştı. Bu bağışı, bereketli ramazan ayında takdim etmek bizi ayrıca sevindirdi. Kanserli çocuklarımızın umudunu, yaşam sevincini artıran KAÇUV’a desteğimizi bundan sonra da sürdürmeyi hedefliyoruz."

- "Değerlerimize sahip çıkan kurumların artmasını diliyoruz"





KAÇUV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öncer de Türkiye’de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu hatırlatarak, "Çocukluk çağı kanserlerinde hızlı tanı ve tedavi çok önemli ancak özellikle İstanbul dışında yaşayan aileler bu süreçte büyük sıkıntılar çekebiliyor. KAÇUV olarak Aile Evi Projemiz ile çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen ve maddi açıdan dezavantajlı durumda olan ailelere hem ücretsiz konaklama imkânı sunuyor hem de temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlkini 2012 yılında açtıkları KAÇUV Aile Evi’nin ikincisini de bu yıl içinde açmayı planladıklarını aktaran Öncer, "Tüm bu süreçte gerek bağışlarıyla gerekse manevi destekleriyle yanımızda olan Kuveyt Türk’e ve değerli müşterilerine teşekkür ediyoruz. 6 yıldır kanserli çocuklarımıza ve ailelerine çok büyük katkı sağladılar, 7'nci yılda da devam ediyorlar. Kuveyt Türk gibi değerlerimize sahip çıkan kurumların sayısının ve desteğinin artmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- 2. Aile Evi daha fazla aileye ve çocuğa umut olacak





Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın, İstanbul Valiliğinin desteğiyle 2012 yılında hizmete sunduğu KAÇUV Aile Evi, kanserli çocuklarının tedavisi için İstanbul’a gelen ve maddi yönden dezavantajlı olan ailelerin ücretsiz şekilde konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.

KAÇUV Aile Evi, hem çocuklar hem de ebeveynleri için psikolojik destek hizmeti de vererek bu zorlu süreçte ailelerin yanında oluyor. Daha fazla çocuk ve aileye umut olmak amacıyla açılacak KAÇUV 2. Aile Evi’nin temeli geçen yıl Pendik’te atıldı. Merkezde, aynı anda 22 ailenin konaklayabileceği 22 oda yer alacak. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer alacağı evin atölye alanı, sınıfları, bilişim odası ve psikolog odası da bulunacak. Merkezin 2019’un ikinci yarısında hizmete açılması bekleniyor.