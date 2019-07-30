Kuveyt Türk’ten işletmelere destek

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararın ardından kurumsal-ticari şirketler ve KOBİ’lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında, her vade diliminde 400 baz puanlık indirime gitti.
Kuveyt Türk'ün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı kararın ardından kurumsal-ticari şirketler ve KOBİ’lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında, her vade diliminde 400 baz puanlık indirime gittiği bildirilen açıklamada, finansmanlar hakkında daha detaylı bilgilere bankanın internet sitesi https://www.kuveytturk.com.tr/kobi/finansman-urunleri üzerinden veya şubelerden ulaşmanın mümkün olduğu kaydedildi.