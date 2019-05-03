Kuveyt Türk üst üste ikinci kez Türkiye’nin en iyi işvereni

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2019”da “2000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde “Türkiye'nin En İyi İşvereni” ve “Finansın En iyi İşvereni” ödüllerini aldı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, bankanın, "önce insan-önce çalışan" söylemiyle hayata geçirdiği uygulamalar, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan "Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2019"da iki dalda birden ödül getirdi. "2000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, "Finansın En iyi İşvereni" ödülünü almaya da hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İK, Strateji ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, Kuveyt Türk olarak üst üste iki yıldır bu iki ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

“Günümüzde insan kaynakları departmanlarının üstlendiği görevler geçmiş yıllara göre büyük farklılık gösteriyor, öncelikler hızla değişiyor." ifadelerini kullanan Demir, Kuveyt Türk insan kaynakları olarak, birlikte çalıştıkları arkadaşlarının fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dahil oldukları ve çalışırken güven duydukları bir ortam oluşturmak adına farklı uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.

Demir, tüm insan kaynakları süreçlerini "önce insan-önce çalışan" prensibiyle tüm çalışanların "İyi ki Kuveyt Türklüyüm" diyecekleri şekilde tasarladıklarını bildirdi.





-"Ortalama çalışma süresi 6,9 yıla çıktı"





Tüm uygulamalarında çalışan memnuniyetini ön planda tutarken farklılaşmaya önem verdiklerine dikkati çeken Demir, bu sayede ortalama çalışma süresinin artığını belirtti.

2018 yıl sonu verilerine göre çalışanların bankadaki ortalama çalışma süresinin 6,9 yıl olduğunu bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Beş yıl önce bu süre 4,11 yıldı. Aradan geçen zaman zarfında yukarı yönlü belirgin bir değişim yaşadık. Günümüzde iş tatmini, çalışanların şirkette kalma süresini etkileyen en önemli unsurların başında geliyor. Çalışanların ilginç ve zorlayıcı bulduğu, dünyadaki gelişmelere senkronize işler de kalma süresini uzatıyor. Çalışan memnuniyeti olarak özetleyebileceğimiz huzurlu bir iş ortamı, takım çalışması, şirket içi olanak ve aktiviteler de diğer önemli unsurlar olarak sıralanıyor. Bunların ardından, rekabetçi bir ücret paketi ile kişinin ihtiyaçlarına göre esneklik gösteren geniş yelpazeli yan haklar paketini saymak mümkün. Biz de süreçlerimizi çağımızın gerekliliklerine en uygun şekilde düzenleyerek çalışma sürelerimizi yukarı taşımayı ve Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde üst sıralardaki yerimizi korumayı hedefliyoruz."





-Çalışanların özel bütçesi "Sepetim"de birikiyor





Kuveyt Türk çalışanları tarafından en sevilen uygulamaların başında, yan haklar alanında önemli ayrıcalıklar sunan "Sepetim" geliyor. Bu uygulamayla çalışanlar, kendilerine özel bütçe oluşturabiliyor ve bu bütçeyle başka yan haklara sahip olabiliyor. Söz gelimi, sisteme tanımlanan kıyafet yardımını almak istemeyen bir çalışan buradan elde ettiği bütçeyi BES’e aktarabiliyor, seyahat edebiliyor ya da cep telefonu satın alabiliyor.



"İyi ki Mobil Uygulaması" ise Kuveyt Türk çalışanlarının birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platform. Kutlamalar, duyurular ve videolar bu platform üzerinden paylaşılıyor. Bu sayede, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki şubeden yapılan bir paylaşım, genel müdürlüğe ve diğer tüm şubelere anında ulaşıyor.



Kuveyt Türk çalışanlarının, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve grup müdürleriyle tanışıp onların tecrübe ve deneyimlerini öğrenmesi ve kendi fikirlerini üst yönetime aktarabilmesi için "Hasbihal" adı verilen görüşmeler düzenleniyor. Farklı organizasyon, fonksiyon, unvan ve kıdemlerden çalışanların oluşturduğu ‘Önce Çalışan Meclisi’ ise çalışanların yönetime giden sesi olarak görev yapıyor.



Kuveyt Türk, genel merkezinde ve Türkiye’nin dört bir yanındaki 417 şubesinde verimli ve keyifli bir çalışma ortamı sunmak için çeşitli hizmet ve uygulamalar sunuyor. Bankacılık üssü ve genel müdürlük binalarında anne odaları bulunan Kuveyt Türk, yeni hayata geçirdiği bir uygulamayla anne olan çalışanlarına esnek çalışma modeliyle evden çalışma imkânı sunmaya başladı. Karne günü ve evlilik yıl dönümü izinleri, yarışmalar, şenlikler, kültür-sanat faaliyetleri, sergiler, başarı kutlamaları, çalışanların çocuklarına yönelik etkinlikler, sektörün duayenlerinin katıldığı seminerler, konferanslar ve sempozyumlar da Kuveyt Türk çalışanlarına ‘İyi ki buradayım’ dedirten uygulamalar arasında yer alıyor.



