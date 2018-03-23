Kütüphaneler Haftası'na doğru

ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesindeki Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi, okuyucu sayısını arttırdı.

Kütüphane müdürü Ahmet Ayan, 26 Mart-01 Nisan 54. Kütüphaneler Haftası olduğunu anımsatarak kütüphanelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti.

Ayan, "Kütüphanemizde 11 bin 295'i çocuk, 34 bin 165'i ise yetişkin olmak üzere toplam 45 bin 450 kitap bulunuyor. Bunlardan 10 bin 129 kitapta ödünç verilerek okunuyor. Yıllık üye sayımız da 3 bin 563'dir." dedi.

Kütüphanelerinin yıllık okuyucu sayısının 62 bin 602'ye ulaştığını söyleyen Ayan, şöyle devam etti:

"Kütüphanede müdür, şef, kütüphaneci, hizmetli, güvenlik görevlisi, 2 de dösim personeli, olmak üzere 7 kişi ile hizmet veriyoruz. Kütüphanemize KYGM'den 3 bin 800 yeni kitap gelmiştir. Barkod kayıtları ve teknik işlemleri tamamlanarak halkın hizmetine sunulacaktır. Beypazarı'nın nüfusu 50 bin, kütüphanemizin okuyucu sayısı ise 62 bin 602'ye ulaştı. Bu da ilçemizde genel kültüre ve kitaba olan ilginin arttığını gösteriyor. Kütüphanemizde, 'Kütüphaneler Haftası' etkinlikleri kapsamında 28 Mart'ta Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Akay "Okumanın eğlencesi" adlı bir seminer düzenleyecektir."