SİVAS (AA) - Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi Kütüphaneler Haftası dolayısıyla İncesu Köyü ilkokulunu ziyaret etti.

Kitap okumanın yeme ve içme gibi sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Aytemür, öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Belediye Başkanı Çiftçi ise okumanın bir toplumun gelişimini artıran en önemli etken olduğunu söyleyerek, öğrencilerde kitap sevgisinin artırılması ve kitaplardan daha fazla yararlanmalarının sağlanması için velilere de büyük görev düştüğünü söyledi.

Gürün İlçe Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Filiz Keskin de kütüphanelerinin bin 500 üyesi bulunduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aytemür ve Çiftçi daha sonra yapımı tamamlanan İncesu göletinde incelemelerde bulundu.