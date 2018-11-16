Kütüphane kullanıcıları bu yıl 30 milyona ulaştı

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, millet kıraathanelerinin okuma kültürüne önemli katkı sağladığını belirterek, bu yıl kütüphane kullanan kişi sayısının 30 milyona yaklaştığını bildirdi.

Millet kıraathanelerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla vatandaşların kitapla buluşma oranı artarken, ülke genelinde hizmet sunan kütüphanelere vatandaşların daha kolay ulaşması amacıyla çeşitli adımlar atan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, e-devlet uygulaması üzerinden veya "Kütüphanem cepte" mobil uygulaması aracılığıyla halk kütüphanelerine erişimi kolaylaştıran imkanlar da sunuyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanelerin cazibesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın tavsiyesiyle açılmaya başlanan millet kıraathanelerinin okuma kültürüne önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Bakanlığa bağlı olarak ülke genelinde bin 157 kütüphanenin faaliyet sürdürdüğünü dile getiren Turşucu, sayısı her geçen gün artan millet kıraathanelerinin, vatandaşların kitaba ulaşmasını sağlama açısından önemli birer cazibe noktası haline geldiğini kaydetti.

Millet kıraathanesinin ufuk açıcı bir başlık olduğunu ifade eden Turşucu, "Böylelikle kütüphanelerimizin cazibesini daha üst noktalara taşıyoruz. Gelen öğrencilerimizi, gençlerimizi ve ileri yaştaki vatandaşlarımızı buralarda gördükçe keyif duyuyoruz. Bu çalışmalar daha da artacak. Karşılığında da memleketimizin önemli bir düzeyde olduğunu bildiğimiz okuma kültürü daha da üst düzeye çıkacaktır." diye konuştu.

2017'de uygulamaya konulan ve güncellemelerle daha kullanışlı bir hale getirilen elektronik kütüphane uygulamasının da gelişen teknolojiye ayak uydurma çerçevesinde önemli bir adım olduğunu ifade eden Turşucu, uygulama sayesinde kullanıcıların e-kitaplara erişim sağlayabildiğini, beğendiği bir kitabın bandrolünü okutarak hangi kütüphanede olduğunu öğrenip ödünç alabildiğini anlattı.

- "Bu yıl yaklaşık 30 milyon kişi kütüphanelerden yararlandı"

Turşucu, bakanlığa bağlı bin 157 kütüphanenin yanı sıra belediyelere bağlı da binin üzerinde kütüphanenin faaliyet gösterdiğini, içeriği zenginleştirilen kütüphanelerin uzmanları, kitapları ve üstlendiği fonksiyonlarıyla giderek daha çok cazibe kazandığını dile getirdi.

Millet kıraathanelerinin de artmasıyla hayat boyu öğrenmeye katkı sağlayacak, okuma kültürünü artıracak mekanların sayısının çoğaldığına işaret eden Turşucu, şunları kaydetti:

"Geçen seneden itibaren web üzerinden ve e-devlet üzerinden hizmete başlamıştık. Zamanın ruhunu kütüphanelerin içine almamız gerekiyordu. E-kütüphane hizmeti de ön plana çıktı. Kütüphaneye gitmeden uzaktan ödünç aldığınız kitabın süresini uzatabiliyorsunuz. Üyelik işlemeleri yapılabiliyor. Üyeliğiniz dolayısıyla aldığınız şifre ile web üzerinden e-kitaplara ulaşıp okuyabiliyorsunuz. Zamanın teknolojisini kullanmak durumundasınız, böylelikle kütüphane cazibesini üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Kütüphane üyelikleri her yıl kendini sıfırlar ve yeniden başlar, uyuyan üye olmaz kütüphanede. Bundan beş yıl önce 1 milyonun altındaki üye sayısı, bu yıl 3 milyona koşuyor. Kütüphaneyi kullanan kişi sayısı ise 30 milyona yaklaşıyor."

Turşucu, 2000 yılında Türkiye'de basılan kitap sayısının çeşitlilik anlamında 12 bin 587 iken geçen yıl 60 bin 335'e yükseldiğini, uluslararası kod alma zorunluluğu olmadığı için buna dahil olmayanlar eklendiğinde bu yıl 70 bine doğru ilerlediğini aktardı.

Türkiye'nin, kitap çeşitliliği açısından ilk 10'un içinde bulunduğunu dile getiren Turşucu, "Basılan kitap sayısı ve ekonomisine bakıldığında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Bu veriler bizim umudumuzu aşağı değil, yukarı çekecek verilerdir. Ama bununla yetinemeyiz gözümüzü daha da üst sıralara dikmiş durumdayız. Kütüphanelerimizin ve millet kıraathanelerinin sayısının artıyor olması, okuma kültürüne önemli katkılardır. Türkiye çok daha aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.