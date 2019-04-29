Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yılı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Anadolu Lisesi tarafından Kut'ül Amare Zaferi'nın 103. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarih öğretmeni Yusuf Ersungur'un günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı programda, Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili canlandırma, şiir ve müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.