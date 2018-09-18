Kutlamalar Ahi pilavı, helvası ve şerbetiyle bereketleniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında davetlilere Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram ediliyor.

Kutlamaların başladığı pazartesinden itibaren Anıt Meydanı'na kurulan kazanlarda pişirilen pilav dağıtılırken, özel yaptırılan helva ve şerbet de damakları tatlandırıyor.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, kazanların başına geçerek vatandaşlara pilav, helva ve şerbet dağıttı.

Programlara katılanların yanı sıra ihtiyaç sahipleri, yoksullar ve çalışanlara da ikram yapılarak Ahi dayanışması örneği sergilendi. Ahi pilavı, helvası ve şerbeti dağıtımına kutlamaların sona ereceği cumartesi gününe kadar devam edilecek.

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahi pilavı ve helvası dağıtımının Kırşehir'de uzun yıllardır devam ettirilen, kardeşlik ve dayanışmanın örneği gelenek olduğunu söyledi.

Kutlamaların dışında, her ayın ilk cuma günü bu dağıtımın Kırşehir'de yapıldığını anlatan Erkan, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında geleneğin sürüdürülerek yaşatıldığını kaydetti.