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Kütahya'da etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu
Kütahya'da sabah saatlerinde oluşan ve öğleye kadar süren sis bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Genel 16.12.2019, 16:17
KÜTAHYA (AA) - Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinin büyük bölümünde "sis denizi" oluştu.
Sürücüler, sisli hava yüzünden trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.
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