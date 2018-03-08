Kütahya'da 6. kattan düşen genç kız toprağa verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'da bir binanın 6. katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Kader Mustafaoğlu'nun (23) cenazesi, Çankaya Mahallesi'ndeki Müftü Nizamaettin Şahin Camisi'ne getirildi.

Törene, genç kızın babası Mustafa Mustafaoğlu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediyesi çalışanları, Mustafaoğlu'nun sınıf arkadaşları ile yakınları katıldı.

Kader Mustafaoğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kütahya'da Pirler Mahallesi'ndeki bir binanın 6. katından düşen DPÜ öğrencisi Kader Mustafaoğlu, kaldırıldığı DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



