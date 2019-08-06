Kuşlar Seyfe Gölü'nü sevdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, sıcak hava ve sudaki buharlaşmaya rağmen başta flamingo, martı, angut ve ördek olmak üzere binlerce kuşu ağırlıyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, gölün, kuşların Türkiye'den geçen iki göç yolundan birinde bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık gölün büyük kısmında su derinliğinin 1 metreyi aşmadığını belirten Çetiner, barındırdığı toprak yapısı nedeniyle tabandan su almayan Seyfe'nin, bu özelliğiyle ender olduğunu anlattı.

Gölün, çevresinde geniş alan kalmadığı için bundan sonra leyleklerin de toplanma noktası olacağını ifade eden Çetiner, şu anda bile yüzlerce leyleğin görüldüğünü, sayının binlere ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Yağışların sona ermesi, hava sıcaklıklarının artması ve buharlaşmanın etkisiyle Seyfe Gölü'nde su seviyesinin düştüğünü belirten Çetiner, şöyle devam etti:

"Göle yüzeysel su girişimiz olmadı. Gölün taban yapısındaki özelliği nedeniyle yağmur, su olarak birikti. Şu an yüzde 40 seviyesinde olan suyumuz gün geçtikçe daha da azalacak ama gölümüz bu sezonu kurumadan atlatıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu zamanlarda gölümüzün su seviyesi yüzde 10'un altında oluyordu."

- "Kuş çeşitliliğimiz daha fazla"

Gölde uzun zaman sonra bu yıl pelikanların da görüldüğünü vurgulayan Çetiner, "Bunlar bizi mutlu ediyor. Bölgedeki sıcaklık zaman zaman 35-36 dereceyi buluyor. Buharlaşma ve sıcaklıklara rağmen binlerce flamingoyu, yüzlerce angutu, ördeği ve martıyı, onlarca pelikanı görmeye devam ediyoruz. Diğer yerel kuşlar, uzun bacaklı kuşlar da burada. Kuş çeşitliliğimiz geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre daha fazla." dedi.

Çetiner, kuşların görsel şölenini ve ahengini izlemeleri için doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını Seyfe'ye beklediklerini kaydetti.

Seyfe Gölü yanındaki tanıtım merkezinde insanların rahatlılıkla dinlenebileceği alanlar bulunduğunu dile getiren Çetiner, göle ulaşımı sağlayan yolun stabilize olduğunu ve asfaltlandığını sözlerine ekledi.